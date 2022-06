IND vs SA 4th T20: आज फिर होगी साउथ अफ्रीका से आर-पार की जंग, प्लेइंग 11 में होंगे ये बदलाव!

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 की सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाएगा. यह मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. फिलहाल सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-1 की बढ़त बनाई हुई है.

ऐसे में यह मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए ही आर-पार की जंग होगी. मेहमान टीम अफ्रीका यह मैच जीतकर सीरीज पर यहीं कब्जा जमा लेना चाहेगी. जबकि टीम इंडिया के पास सीरीज बराबर करने का मौका है. यदि भारतीय टीम हारती है, तो सीरीज भी हार जाएगी.

पिछले मैच में टीम इंडिया विजयी रही

सीरीज के शुरुआती दोनों मैच साउथ अफ्रीका ने जीते थे. मेहमान टीम ने सबसे पहले दिल्ली वाला मैच 7 विकेट से जीता. इसके बाद कटक में खेला गया टी20 मैच 4 विकेट से जीत लिया. तीसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत दर्ज की. पिछला मैच जीतने के कारण टीम इंडिया इस समय आत्मविश्वास से भरी होगी.

#TeamIndia win the 3rd T20I by 48 runs and keep the series alive.



Scorecard - https://t.co/mcqjkCj3Jg #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/ZSDSbGgaEE