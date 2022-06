Ind Vs Sa: जब हज़ारों दर्शकों ने एक साथ गाया ‘मां तुझे सलाम’, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

टीम इंडिया इस वक्त कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज़ खेल रही है. पहले दिल्ली और उसके बाद कटक में हुए मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. ओडिशा में खेले गए दूसरे मुकाबले में तो टीम इंडिया बैटिंग-बॉलिंग दोनों ही क्षेत्रों में फेल हो गई. लेकिन दूसरे टी-20 से एक शानदार वीडियो सामने आया है, जो आपका दिल जीत लेगा.



भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जब दूसरा टी-20 खेला जा रहा था, तब हज़ारों दर्शक मैदान में मां तुझे सलाम गाना गुनगुना रहे थे. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया गया है, जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है.



ये नज़ारा मैच से पहले का है, जब मैदान पूरी तरह से भर चुका था. हजारों की संख्या में दर्शक यहां पर पहुंचे थे और हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश जलाए हुए था. ऐसा ही नज़ारा 2011 वर्ल्डकप के फाइनल में मुंबई के वॉनखेड़े मैदान में देखने को मिला था.

Audience in Cuttack unanimously sing Maa Tujhe Salam at the Ind VS SA that was hosted in the Barabati Stadium #INDvsSA #Cuttack #BarabatiStadium #Odisha #T20Blaze pic.twitter.com/ZVknDoc9GF