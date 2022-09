IND Vs SA 1st T20: कब शुरू होगा भारत- साउथ अफ्रीका पहला टी20, जानिए कहां-कैसे देख पाएंगे मैच

IND Vs SA 1st T20: भारतीय क्रिकेट टीम को अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 और फिर इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलना है. पहला टी20 मैच आज (28 सितंबर) को ही खेला जाएगा. इसके लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह तैयार भी हैं.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले होने वाली यह सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. हाल ही में टीम इंडिया ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया है. अब साउथ अफ्रीका की बारी है. फैन्स के मन में यह सवाल जरूर होंगे कि यह पहला मैच कब औऱ कहां खेला जाएगा, साथ ही इसे लाइव कहां देख सकेंगे. आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब...

कब शुरू होगा भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच?

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज यानी 28 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच में टॉस 6.30 बजे होगा.

कहां खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच?

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच तिरुवनन्तपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा.

All set for the #INDvSA T20I series. 👏#TeamIndia | @mastercardindia pic.twitter.com/UR4erC0zP4