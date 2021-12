Ind Vs Nz, Mumbai Test: मुंबई टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, लेकिन दूसरे दिन के हीरो रहे एजाज पटेल

Ind Vs Nz, Mumbai Test: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को एक नाम ही छाया रहा, एजाज पटेल. एजाज पटेल ने अपनी गेंदबाजी से कई रिकॉर्ड बनाए. एजाज ने पहली पारी में सभी 10 विकेट लेकर एक खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई.

साल 1877 में शुरू हुए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 2 गेंदबाजी ही इस उपलब्धि को पा पाए थे, एजाज पटेल शनिवार को मोहम्मद सिराज का विकेट लेते ही इस लिस्ट की तीसरे गेंदबाज बन गए. एजाज से पहले अनिल कुंबले और जिम लैकर ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

एजाज का कमाल, पारी में झटके 10 विकेट



पहले दिन का खेल खत्म होने तक मयंक अग्रवाल 120 रन बनाकर और साहा 25 रन बनाकर खेल रहे थे, दूसरे दिन के दूसरे ओवर में ही एजाज पटेल ने साहा और अश्विन का विकेट लेकर भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की. लेकिन एक बार फिर मयंक ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर 67 रनों की साझेदारी की और टीम का स्कोर 300 के करीब पहुंचा दिया.

मयंक अग्रवाल 150 रन बनाते ही विकेट गंवा बैठे जिसके बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरने का सिलसिला शुरू हो गया. मयंक के साथ अक्षर पटेल ने भी निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण 52 रनों की पारी खेली. मयंक और अक्षर की बदौलत टीम इंडिया 325 के स्कोर तक पहुंच पाई. एजाज ने पहले दिन 4 और दूसरे दिन 6 विकेट झटककर अपना Perfect 10 पूरा किया.

