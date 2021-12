Ind Vs Nz, Mumbai Test: 'मुंबईकर' एजाज का कमाल, अपने ही देश के इस दिग्गज खिलाड़ी को पछाड़ा

Ind Vs Nz, Mumbai Test: एजाज पटेल ने मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन अपनी शानदार गेंदबाजी से बड़े रिकॉर्ड बनाए. पहली पारी में भारतीय टीम के सभी 10 विकेट निकाल कर एजाज ने ढेरों रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. जिसमें से एक है कि एजाज न्यूजीलैंड के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

अपने जन्मस्थान में टेस्ट खेल रहे एजाज पटेल के लिए वानखेड़े स्टेडियम काफी यादगार साबित हुआ है.

एजाज पटेल ने पहली पारी में 119 रन देकर 10 विकेट झटके. इसके पहले यह रिकॉर्ड रिचर्ड हेडली के नाम था. हेडली ने साल 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 52 रन देकर 9 विकेट लिए थे.

Special piece of history for @AjazP in Mumbai.



🏏 3rd best figures in TEST HISTORY.

🇳🇿 NZ's best-ever Test figures.

🌏 First player to take 10 wickets in an innings away from home.#INDvNZ pic.twitter.com/4TyqqXPuRa