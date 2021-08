Ind vs Eng: बुमराह ने की बाउंसर की बौछार तो बौखलाए एंडरसन, स्टेन ने भी किया रिएक्ट

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच रोमांचक हो चुका है. भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए. वहीं, इंग्लैंड की पहली पारी 391 रनों पर सिमट गई और उसने 27 रनों की बढ़त हासिल की. मैच के चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, जिससे वह इंग्लैंड को 300 से 350 रनों का टार्गेट दे सके.

इससे पहले मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले जेम्स एंडरसन और जसप्रीत बुमराह के बीच नोकझोंक देखने को मिली. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में जेम्स एंडरसन बुमराह को कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं. इससे पहले बुमराह ने एंडरसन पर एक के बाद एक बाउंसर्स डाले थे. एक बार तो गेंद एंडरसन के हेल्मेट पर भी लगी थी. बुमराह एंडरसन का विकेट तो नहीं ले पाए लेकिन उन्होंने उनपर दबाव जरूर बना दिया था.

बुमराह के दबाव बनाने का फायदा मो. शमी ने उठाया. उन्होंने दिन की आखिरी गेंद पर एंडरसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड की पारी को भी समेट दिया.

इंग्लैंड की पारी जब खत्म हुई तो एंडरसन वापस जाते समय जसप्रीत बुमराह के पास गए और उन्हें कुछ कहा. बात इतनी बढ़ गई थी कि जो रूट को हस्तक्षेप करना पड़ा और एंडरसन को बुमराह से दूर ले जाना पड़ा.

जेम्स एंडरसन पर बाउंसर की बौछार को देखकर साउथ अफ्रीका के पूर्व टेस्ट गेंदबाज डेल स्टेन ने रिएक्ट किया. उन्होंने ट्वीट किया कि जब जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आएंगे तब जेम्स एंडरसन गेंदबाजी के लिए भीख मांगेगे.

Jimmy gana be begging for the ball when Jasprit comes in to bat…