Ind vs Eng: खराब रोशनी के कारण चौथे दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया 154 रन से आगे

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है. खराब रोशनी की वजह से खेल को पहले रोकना पड़ा. स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए. वह इंग्लैंड से 154 रन आगे है. ऋषभ पंत (14) और ईशांत शर्मा (4) नाबाद लौटे. इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड ने तीन और मोईन अली ने 2 विकेट लिए, जबकि सैम करन के खाते में एक विकेट आया.

चौथे दिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने तीन विकेट जल्दी गंवा दिए. केएल राहुल ने 5, रोहित शर्मा ने 21 और विराट कोहली ने 20 रन बनाए. इसके बाद अजिंक्य रहाणे और पुजारा ने टीम इंडिया की वापसी कराई और चौथे विकेट के लिए 100 रन जोड़े.

पुजारा 45 रन बनाकर आउट हुए. वह मार्क वुड का शिकार बने. वहीं, उपकप्तान रहाणे को मोईन अली ने आउट किया. रहाणे ने 61 रनों की पारी खेली. इन दोनों के आउट होने के बाद जडेजा भी जल्दी आउट हो गए है. वह तीन रन के निजी स्कोर पर मोईन अली की गेंद पर बोल्ड हुए.

