Ind vs Eng: 'जारवो 69' की हरकत से अश्विन 'नाराज', ट्वीट कर की ये मांग

भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मजेदार वाकया देखने को मिला. खुद को टीम इंडिया का फैन बताने वाला 'जारवो 69' पैड, हेलमेट और ग्लव्स पहनकर बैटिंग करने उतर गया.

रोहित शर्मा का विकेट गिरते ही जारवो पिच तक पहुंच गया था. ये घटना भारत की पारी के 48वें ओवर की है. रोहित शर्मा 48वें ओवर की चौथी गेंद पर ऑली रॉबिन्सन का शिकार बने. रोहित के आउट होने के बाद जारवो मैदान के अंदर घुस गया.

बाद में सुरक्षाकर्मी उसे उठाकर मैदान से बाहर लेकर गए. जारवो ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस घटना का पूरा वीडियो अपलोड किया है. वीडियो में जारवो ने कहा, 'सब लोग सोच रहे थे कि मैं रिटायर हो चुका हूं लेकिन ऐसा नहीं है. मैं दोबारा आ रहा हूं. टीम इंडिया चिंता मत करो मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा.'

इस घटना के बाद टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर अश्विन ने ट्वीट कर रिएक्ट किया है. अश्विन ने लिखा, 'आज का खेल उतना ही अच्छा था जितना कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और जारवो के शानदार इरादे. इस तरह आगे बढ़ते रहो दोस्तों और जारवो ऐसा मत किया करो.'

Today’s play was as good as it can get with @ImRo45 @cheteshwar1 @imVkohli and Jaarvo showing great intent and grit!🤩😂😂 Keep going fellas and stop doing this Jaarvo. #IndvsEng