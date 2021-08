Ind vs Eng: 'दिमाग खो चुके और तकनीक भूल गए' बोलने वाले माइकल वॉन को पुजारा ने दिया जवाब

टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा का बल्ला आखिरकार चल गया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ा है. पुजारा के बल्ले से लंबे समय बाद फिफ्टी निकली है. वह लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में 45 रन बनाकर आउट हो गए थे.

पुजारा ने अपनी इस पारी से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है. दरअसल, लीड्स टेस्ट की पहली पारी में पुजारा 1 रन बनाकर आउट हो गए थे. तब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने पुजारा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी.

माइकल वॉन ने कहा था चेतेश्वर पुजारा अपना दिमाग खो चुके हैं. वॉन ने कहा. 'ऐसा लगता है कि पुजारा अपना दिमाग खो चुके हैं और अपनी तकनीक भी भूल गए हैं. वो केवल क्रीज पर खड़े होने के लिए खेलते हैं. एंडरसन ने उनको शानदार तरीके से आउट किया. गेंद काफी अच्छी तरह से स्विंग हो रही थी और पुजारा के ऊपर दबाव था.'

FIFTY!



Four! Banged in short and pulled away for four. @cheteshwar1 brings up a fine half-century.



This is his 30th in Test cricket.



Live - https://t.co/FChN8SV3VR #ENGvIND pic.twitter.com/I3lLuCH9MB