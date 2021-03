Ind vs Eng: केएल राहुल पर इतना भरोसा क्यों? लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट

भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल का इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में खराब फॉर्म जारी है. वह तीसरे टी-20 मैच में भी बिना खाता खोले आउट हो गए. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने उन्हें बोल्ड किया. वुड ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल को आउट किया. 7 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा. केएल राहुल सीरीज में दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं. इससे पहले दूसरे टी-20 मैच में भी वह खाता नहीं खोल पाए थे. वहीं, पहले मैच में वह सिर्फ एक रन बनाए थे.

टीम मैनेजमेंट ने केएल राहुल पर एक बार फिर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने निराश किया. राहुल के अलावा ओपनर रोहित शर्मा भी इस मैच में सस्ते में आउट हो गए. वह सिर्फ 15 रन बना पाए. उन्हें मार्क वुड ने जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कराया. 20 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा.

अपने डेब्यू मैच में अर्धशतक जड़ने वाले ईशान किशन का बल्ला तीसरे टी-20 में नहीं चला. वह 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें क्रिस जॉर्डन ने विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराया. इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. इंग्लैंड ने सीरीज में दूसरी बार टॉस जीता है. पहले मैच में भी उसने टॉस जीता था. इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया था. वहीं, दूसरे मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. ये मैच भारत ने 7 विकेट से जीता था.

राहुल के आउट होने के बाद ट्विटर पर यूजर्स का रिएक्शन

टी-20 में केएल राहुल की पिछली 4 पारियां

0(2) बनाम ऑस्ट्रेलिया (8 दिसंबर 2020)

1(4) बनाम इंग्लैंड (12 मार्च 2021)

0(6) बनाम इंग्लैंड (14 मार्च 2021)

0(4) बनाम इंग्लैंड (16 मार्च 2021)