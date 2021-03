Ind vs Eng: फिर चला अक्षर-अश्विन की फिरकी का जादू, इंग्लैंड 205 पर आउट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन और अक्षर पटेल की फिरकी का जादू फिर चला है. दोनों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत इंग्लैंड को चौथे टेस्ट की पहली पारी में 205 रनों पर समेटने में कामयाब रहा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने इंग्लैंड पर शिकंजा कस दिया है.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत खराब रही. 10 रन के स्कोर पर उसे पहला झटका लगा. अक्षर पटेल ने सिब्ली को बोल्ड कर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई. सिब्ली के अलावा दूसरे ओपनर जैक क्रॉउली भी ज्यादा देर चक क्रीज पर नहीं टिक सके. उन्हें अक्षर पटेल ने मोहम्मद सिराज के हाथों आउट किया. क्रॉउली 9 रन बनाकर आउट हुए.

15 रन पर दो विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड को कप्तान जो रूट से बड़ी पारी की आस थी. लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके. उन्हें मोहम्मद सिराज ने LBW किया. रूट 5 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड के 3 विकेट 30 रन के स्कोर पर गिर चुके थे.

इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स ने पारी को संभाला. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी हुई. बेयरस्टो के 28 रनों पर आउट होने के साथ ये साझेदारी टूटी. बेयरस्टो के आउट होने के बाद स्टोक्स ने ऑली पोप के साथ 5वें विकेट के लिए 43 रन जोड़े. स्टोक्स 55 रन बनाकर आउट हुए.

It's Stumps on Day 1 of the 4⃣th & final @Paytm #INDvENG Test! #TeamIndia 24/1, trail England by 181 runs@cheteshwar1 15*@ImRo45 8*



Scorecard 👉 https://t.co/9KnAXjaKfb pic.twitter.com/c3eKfpoKoN