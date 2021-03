पांचवें T20 के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव, राहुल बाहर, इस खिलाड़ी को मिली जगह

टी-20 सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है. इंग्लैंड टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं भारतीय टीम एक बदलाव के साथ उतर रही है. ओपनर केएल राहुल की जगह तेज गेंदबाज टी नटराजन को टीम में शामिल किया गया है. कप्तान विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे.

बता दें कि राहुल खराब दौर से गुजर रहे हैं. सीरीज के चार मैचों में वह फ्लॉप रहे. दो बार वह खाता भी नहीं खोल पाए. पिछले मैच में राहुल लय में वापस लौटते दिख रहे थे, लेकिन वह 14 रन से आगे नहीं बढ़ पाए. ईशान किशन को टीम में जगह नहीं मिली है. पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले सूर्यकुमार यादव एक बार फिर तीसरे नंबर पर उतरेंगे. इसके बाद ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी के लिए आएंगे.

