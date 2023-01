IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई टीम को स्पिन का खौफ..? टीम इंडिया के इस धुरंधर से निपटने का तरीका ढूंढ रहे बल्लेबाज

R Ashwin has over 200 Test scalps against left-handers: ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आ रही है. उसके सामने भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंदों का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती होगी. कंगारू बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने स्वीकार किया कि अश्विन को खेल पाना सबसे कठिन होगा. भारत के खिलाफ 9 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. नागपुर में शुरू हो रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले सभी का फोकस इस बात पर है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इस धुरंधर भारतीय ऑफ स्पिनर को कैसे खेलते हैं.

बाएं हाथ के बल्लेबाजों में अश्विन का 'खौफ'

रविचंद्रन अश्विन 2021 में बाएं हाथ के 200 बल्लेबाजों को आउट करने वाले पहले गेंदबाज बने थे. मजे की बात है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, विकेटकीपर एलेक्स कैरी और खुद रेनशॉ समेत कई खब्बू बल्लेबाज हैं. 36 साल के अश्विन ने अब तक 88 टेस्ट मैचों में 449 विकेट हासिल किए हैं.

रेनशॉ ने एएपी से कहा, ‘अश्विन को खेलना कठिन है. वह चतुर गेंदबाज हैं और उनके पास काफी विविधता है, जिसका वह बखूबी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन उसे कुछ समय खेलने के बाद आसान हो जाता है. खब्बू बल्लेबाजों के लिए वह कठिन चुनौती हैं.’

कंगारू बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने ऐसा कहा -

उन्होंने कहा, ‘उनकी टर्न लेती गेंद पर स्लिप में कैच आउट होने का खतरा रहता है, लेकिन स्पिन नहीं लेने वाली गेंद पर आप एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं. उसके लिए तैयार रहना होगा.’

उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग (BBL) में खेलने के उन्हें तैयारी में काफी मदद मिली, क्योंकि उनकी टीम स्पिनरों से भरी हुई थी. उन्होंने कहा, ‘भारत में हालांकि हालात अलग होंगे, लेकिन हमने उन्हें ध्यान में रखकर पूरी तैयारी की है. भारत जाने पर हमारे पास एक हफ्ते का समय होगा, जिसमें हम तैयारी पुख्ता कर लेंगे.’

भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज -

पहला मैच- 9-13 फरवरी, नागपुर

दूसरा मैच- 17-21 फरवरी, दिल्ली

तीसरा मैच- 1-5 मार्च, धर्मशाला

चौथा मैच- 9-13 मार्च, अहमदाबाद

भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट स्क्वॉड

पैट कमिंस (कप्तान), एश्टन एगर, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, पीटर हैंडस्कॉम्ब, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, लान्स मॉरिस, टॉड मर्फी, मैट रेनशॉ, स्टीव स्मिथ (उपकप्तान), मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सन और डेविड वॉर्नर.