ICC Test rankings: KL राहुल को लॉर्ड्स में शतक का मिला फायदा, रैंकिंग में चढ़े इतने पायदान

सलामी बल्लेबाज केएल राहुल आईसीसी की बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में 19 स्थान के फायदे से 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं. राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में शानदार शतक जमाया था. कप्तान विराट कोहली पांचवें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं.

पिछले हफ्ते 56वें स्थान के साथ रैंकिंग में दोबारा प्रवेश करने वाले राहुल ने पहली पारी में 129 रन बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 151 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाई.

पिछले हफ्ते एक स्थान का नुकसान झेलने वाले कोहली पांचवें स्थान पर बने हुए हैं. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी अपना छठा और सातवां स्थान बरकरार रखा है.

↗️ Joe Root rises to No.2

↗️ Babar Azam moves up two spots



The latest @MRFWorldwide ICC Men's Test Player Rankings for batting 👇



🔗 https://t.co/OMjjVx5Mgf pic.twitter.com/ERYzCGm9Pc