ICC Rankings: ODI रैंकिंग में Rohit Sharma से आगे निकले Virat Kohli, ICC ने जारी की पूरी लिस्ट

ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा बुधवार को नई रैंकिंग जारी की गई है. वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपनी स्थिति मजबूत की है और वह नंबर-2 पर पहुंच गए हैं. नंबर एक पर अभी भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ही विराजमान हैं.



वनडे रैंकिंग की लिस्ट में टॉप-3 में दो भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं, दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं तो तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं. रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में नहीं खेले थे, जबकि विराट कोहली ने दो अर्धशतक लगाए थे ऐसे में उनके प्वाइंट्स बढ़े हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में विराट कोहली



मैच- 3, रन- 116, औसत- 38.66, अर्धशतक- 2



