IND vs WI: चहल के पास बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका, अब दो शिकार की देरी

India vs West Indies 2nd T20: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच तीन टी20 की सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेली जा रही है. भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल के पास सीरीज के दूसरे मैच में जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ने का एक सुनहरा मौका है. बुमराह इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. उन्होंने आराम लिया है. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में चहल के पास दो विकेट लेकर रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता था. इसी के साथ सीरीज में भी 1-0 की बढ़त बना ली है. अब दोनों टीम भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टी20 18 फरवरी को खेला जाएगा.

दूसरा विकेट लेते ही बुमराह को पीछे छोड़ देंगे

इस मैच में दो विकेट लेने के साथ ही युजवेंद्र चहल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. इस मामले में वह भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे. बुमराह ने अब तक 55 मैच में 66 विकेट झटके हैं. जबकि चहल के नाम अब तक 51 टी20 में 65 विकेट दर्ज हैं. ऐसे में चहल अगले मैच में अपना दूसरा विकेट लेने के साथ ही बुमराह को पीछे छोड़ देंगे.

