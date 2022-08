ICC T20 Ranking: हार्दिक पंड्या का कमाल, हासिल की करियर की बेस्ट रैंकिंग, लगाई लंबी छलांग

एशिया कप में भारत को बुधवार को हॉन्ग कॉन्ग से मुकाबला करना है. टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को मात दी थी, जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने कमाल कर दिया. हार्दिक को इस शानदार प्रदर्शन का इनाम भी मिला है, वह आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप-5 में शामिल हो गए हैं.



आईसीसी द्वारा बुधवार को नई टी-20 रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हार्दिक पंड्या ऑलराउंडर्स की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में दमदार प्रदर्शन ने हार्दिक पंड्या को आठ पायदान का फायदा पहुंचाया है. यह हार्दिक पंड्या के करियर की सबसे बेस्ट टी-20 रैंकिंग है.



हार्दिक पंड्या की रेटिंग्स 167 हो गई है, वह टी-20 ऑलराउंडर्स की टॉप-10 की लिस्ट में इकलौते हिन्दुस्तानी प्लेयर्स हैं. हार्दिक पंड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन विकेट झटके थे, साथ ही उन्होंने 33 रनों की मैच जिताऊ पारी भी खेली थी.

Some big movements in the @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings after the first few matches of #AsiaCup2022 📈📉



