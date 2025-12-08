हार्दिक पंड्या टी20 सीरीज में दम दिखाने को तैयार... कटक के बाराबती स्टेडियम में अकेले की प्रैक्टिस

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार हैं. हार्दिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे. इसके लिए हार्दिक कटक पहुंच चुके हैं, जहां टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर (मंगलवार) को खेला जाना है.

हार्दिक पंड्या को एशिया कप 2025 के दौरान क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने भारतीय टीम के लिए कुछ सीरीज मिस किए. हाल ही में हार्दिक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में वडोदरा के लिए दो मैच खेलकर फिटनेस साबित की. इस दौरान पंजाब के खिलाफ उन्होंने 77 रनों की धमाकेदार पारी भी खेली थी.

रविवार (7 दिसंबर) को हार्दिक पंड्या ने बराबती स्टेडियम में अकेले ट्रेनिंग (Solo Training) की. वह शनिवार को ही यहां पहुंच गए थे, जबकि बाकी खिलाड़ी अलग-अलग बैच में यहां पहुंचे हैं. RevSportz की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक ने स्ट्रेचिंग, रनिंग और वार्म अप समेत पूरा ट्रेनिंग सेशन किया. सपोर्ट स्टाफ के सदस्य नुवान और दयानंद गरानी भी ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ मौजूद रहे.

हार्दिक ने फुल पेस से की बॉलिंग

गेंदबाजी करते समय हार्दिक पंड्या को हल्की असहजता जरूर हुई, लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाकर गेंदबाजी की. लगभग 20 मिनट की बॉलिंग के बाद हार्दिक के लिए 20 मिनट का मसाज सेशन भी हुआ. बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक बेहतरीन लय में दिखे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिखाई फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए उन्होंन शानदार शॉट्स खेले.

भारतीय टीम सोमवार दोपहर को कटक में अभ्यास सत्र करेगी, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम शाम को ट्रेनिंग करेगी. भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी. लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त कमबैक करके हुए वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-1 से पराजित किया. कटक टी20 मैच के लिए लाल मिट्टी वाली पिच तैयार की जा रही है, ऐसी पिच पर तेज गेंदबाजों को स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा मदद मिलती है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर.

