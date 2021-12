IND vs SA Test: साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ हनुमा विहारी का कमाल, दोनों पारियों में जड़ दी फिफ्टी

IND vs SA Test: भारत की ए टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन टेस्ट की सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के दूसरे मैच में स्पिन ऑलराउंडर हनुमा विहारी ने कमाल कर दिया. उन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में फिफ्टी लगाई. हालांकि, वे इस मैच में टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके. यह दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा.

सीरीज का पहला टेस्ट भी दोनों टीम के बीच ड्रॉ ही खेला गया था. अब इस तीन टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 6 दिसंबर से खेला जाएगा. यह तीनों टेस्ट अनऑफिशियल हैं. आईसीसी से इन्हें मान्यता नहीं है.

पहली पारी में हनुमा ने टीम को संभाला

दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. इसके बाद मेजबान टीम ने 297 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया 276 रन ही बना सकी और पहली पारी में 21 रन से पीछे रह गई. इस पारी में हनुमा विहारी ने 54 रन की शानदार पारी खेली और टीम को लगभग बराबर स्कोर तक पहुंचाया. उनके अलावा ईशान किशन ने भी 49 रन बनाए थे.

दूसरी पारी में हनुमा ने पारी संभालते हुए मैच ड्रॉ कराया

इसके बाद दूसरी पारी में मेजबान साउथ अफ्रीका टीम ने 212 रन बनाते हुए टीम इंडिया को 233 रन का टारगेट दिया. जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और टीम ने 22 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए. कप्तान प्रियांक पांचाल बिना खाता खोले और पृथ्वी शॉ 18 रन बनाकर आउट हुए. यहां से हनुमा विहारी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर पारी को संभाला और मैच ड्रॉ कराया. दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए. हनुमा विहारी ने नाबाद 75 रन की पारी खेली, जबकि अभिमन्यु 55 रन पर आउट हुए.

Hanuma Vihari and Abhimanyu Easwaran scored fine half-centuries before the second #SAAvINDA four-day game ended in a draw following bad light on Day 4.



📸 📸: Cricket South Africa



