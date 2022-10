Sandeep Lamichhane Minor Rape Case: नाबालिग से रेप के आरोपी क्रिकेटर संदीप लामिछाने नेपाल पहुंचते ही गिरफ्तार, अब तक थे फरार

Sandeep Lamichhane Minor Rape Case: नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस स्टार क्रिकेटर पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था. इसके बाद से ही संदीप विदेश में फरार चल रहे थे.

बता दें कि अब संदीप अपने देश लौट आए हैं. वह काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. रेप केस की जांच के लिए पुलिस ने संदीप को अपनी हिरासत में ले लिया है.

... व्हाइट जॉगर्स पहने नजर आए संदीप लामिछाने

नेपाल टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने फुल व्हाइट जॉगर्स पहनी हुई थी. पुलिस एयरपोर्ट पर मौजूद थी. वह संदीप के बाहर आने का इंतजार कर रही थी. संदीप के उतरते ही नेपाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

बता दें कि हाल ही में संदीप पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने काठमांडू के एक होटल में रेप का आरोप लगाया है. इसके बाद संदीप के खिलाफ एक अदालत ने गिरफ्तार वारंट भी जारी किया था, लेकिन विदेश में क्रिकेट लीग खेल रहे संदीप अपने देश नहीं लौटे थे. इसी बीच नेपाल क्रिकेट संघ (CAN) ने 8 सितंबर को ही एक आदेश जारी कर संदीप को सस्पेंड कर दिया.

Former Nepali national cricket team captain Sandeep Lamichhane is detained upon his arrival at Tribhuwan International Airport in Kathmandu. He has been arrested on charge of raping a minor and was at large after the registration of accusation a month ago.#nepal #sandeep pic.twitter.com/904IoVM4r6