Virat vs Kumble: विराट कोहली की शिकायत वाली बात पर विनोद राय को देनी पड़ी सफाई, जानें क्या कहा

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच विवाद का जिक्र अपनी किताब में करने के बाद पूर्व नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (CAG) विनोद राय ने अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने तत्कालीन कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली के बीच विवाद को लेकर कहा कि दोनों में कोई भी मतभेद नहीं था. अनिल कुंबले ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दोनों दिग्गजों के बीत विवाद की खबर पूरी तरह से खुलकर सामने आई थी.

हाल ही में विनोद राय ने किताब (Not just a Night Watchman: My innings in the BCCI) लिखी है. इस किताब के जरिए विनोद राय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के साथ बिताए गए अपने उन दिनों के बारे में बताया है. प्रशासकों की समिति (CoA) के प्रमुख रहे विनोद राय ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि तत्कालीन कप्तान विराट कोहली ने बोर्ड से कोच अनिल कुंबले को लेकर शिकायत की थी. उन्होंने लिखा कि विराट ने बोर्ड के अधिकारियों को बताया था कि टीम के युवा खिलाड़ी अनिल कुंबले से डरे हुए रहते हैं.

विवाद पर विनोद राय ने दी सफाई

पूर्व CAG रहे विनोद राय ने अब अपनी इसी बात पर सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी किताब में सिर्फ उस बात का जिक्र किया, जो विराट ने बोर्ड के सामने रखी. उन्होंने कहा, 'यह कहना सही नहीं है कि विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच मतभेद थे. उनके बीच कोई मतभेद नहीं थे. मैंने केवल इतना लिखा है कि जब अनिल कुंबले के अनुबंध को बढ़ाने का समय आया, तो हमने टीम से परामर्श किया और फिर विराट ने कहा कि टीम के जूनियर सदस्य अनिल कुंबले से उनके अनुशासन के कारण भयभीत महसूस करते हैं.'

उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि, 'अनिल कुंबले और कोहली में मतभेद जैसा कुछ नहीं था. न तो मुझे ऐसी कोई जानकारी थी और न ही मैंने लिखा है.' बोर्ड ने विराट कोहली को समझाने की कोशिश कि कोच का चयन क्रिकेट की सलाहकार समिति (CAC) द्वारा किया जाता है. सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण वाली सीएसी ने पहले केवल अनिल कुंबले को कोच के रूप में चुना था.'

पूर्व कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच हुए विवाद की वजह से अनिल कुंबले सिर्फ एक साल टीम इंडिया के कोच रहे, उनके बाद रवि शास्त्री को टीम इंडिया का नया कोच नियुक्त किया गया था.