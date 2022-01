ENG vs WI: आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, अकील ने जमाए 3 छक्के और 2 चौके, फिर भी 1 रन से हारे

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 की सीरीज खेल रही है. दूसरा मैच रविवार (23 जनवरी) बारबाडोस में खेला गया. यह मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें इंग्लैंड टीम ने एक रन से जीत हासिल की. मैच में आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे. इसमें अकील हुसैन ने तीन छक्के और दो चौके जमाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

दरअसल, मैच में इंग्लैंड टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 171 रन बनाए. वेस्टइंडीज टीम के सामने 172 रनों का टारगेट था. इसके जवाब में मेजबान विंडीज टीम ने 19 ओवरों में 8 विकेट पर 142 रन बना लिए थे.

आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 30 रन

इस तरह आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर अकील हुसैन थे. नॉनस्ट्राइक पर रोमारियो शेफर्ड खड़े थे. इंग्लैंड के कप्तान ओएन मोर्गन ने यह आखिरी और अहम ओवर तेज गेंदबाज साकिब महमूद को दिया. महमूद ने ओवर में दो एक्स्ट्रा रन दिए. साथ ही अकील ने तीन छक्के और दो चौके जमाते हुए 26 रन बनाए और मैच एक रन से गंवा दिया. विंडीज टीम के लिए अकील हुसैन ने 16 बॉल पर नाबाद 44 रन बनाए.

Thrilling Last over Saqib Mahmood VS Akeal Hosein.



1Wd . 4 4 1 1Wd 6 6 6



It was just like Ben Stokes VS Carlos Brathwaite back in 2016.



What a finish !



West Indies almost pulled off another miraculous final-over win against England, only to fall short by a run!#WIvENG. pic.twitter.com/3nsC6xjS9f