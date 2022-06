ENG vs NZ Test: दोनों बल्लेबाजों के बैट से लगी बॉल, अजीब तरीके से कैच आउट हुआ ये प्लेयर, देखें VIDEO

क्रिकेट में आपने बल्लेबाज को सीधे तौर पर कैच आउट होते देखा होगा. यह आम बात है. कई बार कैच एक फील्डर से छूटता है, तो दूसरा लपक लेता है. ऐसा भी देखा होगा. मगर क्या आपने ऐसा देखा है कि बल्लेबाज ने शॉट मारा, तो बॉल नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज के बैट से टकराकर फील्डर के हाथों में चली गई हो.

ऐसा कैच आउट तो बल्लेबाज तभी होता है, जब उसकी किस्मत खराब हो. ऐसा ही एक विकेट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जारी सीरीज के आखिरी यानी तीसरे टेस्ट में देखने को मिला. बता दें कि लीड्स में गुरुवार (23 जून) यह टेस्ट खेला जा रहा है.

कीवी टीम ने 123 रन पर पांच विकेट गंवाए

मैच में मेहमान न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ. कीवी टीम ने 83 रन पर ही अपने चार विकेट गंवा दिए थे. यहां से हेनरी निकोल्स और डेरेल मिचेल ने पारी को संभाला, लेकिन निकोल्स अपनी खराब किस्मत के कारण आउट हो गए. उन्होंने 99 बॉल खेलकर सिर्फ 19 रन बनाए.

इस तरह कैच आउट हुए निकोल्स

दरअसल, न्यूजीलैंड टीम का स्कोर जब 123 रन था और स्पिनर जैक लीच 56वां ओवर लेकर आए थे. ओवर की दूसरी बॉल पर निकोल्स ने आगे निकलकर सीधा शॉट खेला. बॉल हवा में तेजी से गई और नॉन स्ट्राइक पर खड़े मिचेल के बैट पर जा लगी. यहां से बॉल हवा में लॉन्गऑफ की ओर गई, जिसे फील्डर एलेक्स लीस ने कैच कर निकोल्स को पवेलियन भेज दिया. अंपायर ने नियम के तहत निकोल्स को आउट करार दिया.

Rare dismissal. Remember Andrew Symonds getting out in a similar fashion in an ODI v Sri Lanka pic.twitter.com/eifbCJBDMf