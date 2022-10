Pak Vs Eng: घर में ही पाकिस्तान की किरकिरी, इंग्लैंड ने टी-20 सीरीज में धोया, बना इतिहास

टी-20 वर्ल्डकप से पहले भारत ने लगातार दो सीरीज़ अपने नाम कर ली हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को भी मात दे दी है. लेकिन भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अपने ही घर में हार गया है. इंग्लैंड ने 7 टी-20 मैच की एक बड़ी सीरीज़ को 4-3 से अपने नाम कर लिया है और इतिहास रच दिया है.

रविवार को लाहौर में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज़ का आखिरी टी-20 मैच खेला गया. यहां इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 209 का स्कोर बनाया, जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 142 रन ही बना पाई. इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने 78 रनों की कमाल की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

अंत में एक बार फिर हैरी ब्रूक चमके, जिन्होंने 29 बॉल में 46 रन बनाए. इसमें 1 चौका और 4 छक्के लगाए. इन्हीं धमाकेदार पारियों के दमपर इंग्लैंड 209 के स्कोर तक पहुंचा. अगर पाकिस्तान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी यहां फेल हुई, दोनों दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी की पोल खुल गई.

Thank you, Pakistan ❤️



After 17 years of waiting, a wonderful cricket series and the wamest welcome from the people of this country 👏



🇵🇰#PAKvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/OUSRvMgZDM