Ind Vs Pak: भारत-पाकिस्तान मैच पर ट्वीट कर बुरी तरह ट्रोल हुई इंग्लैंड की बार्मी आर्मी

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. एशिया कप के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान की जीत हुई, लेकिन इस मुकाबले पर इंग्लैंड की बार्मी आर्मी एक ट्वीट करके बुरी तरह फंस गई. भारत के फैन्स ने सोशल मीडिया पर बार्मी आर्मी का बुरी तरह ट्रोल किया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बार्मी आर्मी ने भारत-पाकिस्तान की मैच तुलना एशेज़ से की थी.



बार्मी आर्मी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एशेज़ सीरीज़ भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों से काफी बड़ी है. एशेज़ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आमने-सामने होती है, दोनों का मुकाबला लंबे वक्त से चल रहा है और हमेशा चर्चा में रहता है.



बार्मी आर्मी के इस ट्वीट पर लगातार लोगों के रिएक्शन आए, जवाब में लोगों ने लिखा कि यह भारत-पाकिस्तान मुकाबले के आसपास भी नहीं है. कुछ लोगों ने व्यूअर रेटिंग का हवाला दिया और बताया कि भारत-पाकिस्तान मैच को 1.4 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे, इतनी तो वहां की जनसंख्या भी नहीं है.

Try to win it sometimes then. https://t.co/p3vXpoo9DJ September 4, 2022

Hotstar recorded 1.2 crore live viewership during today's match & that's like 10% of UK Population.



Stop embarrassing yourself. — hodor (@2_hodor) September 4, 2022

एक यूज़र ने बार्मी आर्मी को जवाब दिया कि अगर एशेज़ इतनी बड़ी ही सीरीज़ है तो कभी उसे जीतने की कोशिश भी करो. ये बयान फैन्स को काफी पसंद आया और लोगों ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया.

It’s not even close. Everyone in the world tunes in for the Ashes. Who actually cares about India v Pakistan? 🤷🏼‍♂️ — Craig (@cmuzz4) September 4, 2022

If I was an England fan, with the Ashes record Eng has, I'd downplay the Ashes if anything 😅 #INDvPAK https://t.co/zqFbIyt2lv — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) September 5, 2022

Colonisers thinking they're still superior is so delusional lmao. https://t.co/nKfK3MBzzp — Ariha Fatimah (@arihafatimah) September 5, 2022



इंग्लैंड की बार्मी आर्मी क्रिकेट टीम की फैन आर्मी है, जो इंग्लैंड के हर मैच, सीरीज़ और दौरे के दौरान एक्टिव रहती है. सोशल मीडिया पर यह काफी फेमस है, भारत के विराट कोहली समेत अन्य प्लेयर्स को कई बार इस अकाउंट से ट्रोल करने की भी कोशिश की गई है. ऐसा ही इस बार वाले ट्वीट पर हुआ.



सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया की हार



4 सितंबर को हुए भारत-पाकिस्तान के मैच में टीम इंडिया की पांच विकेट से हार हुई. भारत ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 181 का स्कोर बनाया, विराट कोहली ने इस दौरान 60 रनों की पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जाकर जीत हासिल कर ली. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 71 रनों की पारी खेली.



भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप-2022 में हुआ यह दूसरा मैच था, पहले मुकाबले में भारत ने पांच विकेट से जीत हासिल की थी. अगर समीकरण सही बैठे तो भारत-पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने हो सकती हैं.