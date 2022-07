Ind Vs Eng: ‘इतनी बड़ी पारी और..’, पंत को लेकर ECB की ‘हेडलाइन’ पर भड़क गए दिनेश कार्तिक

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ 146 रनों की पारी खेली, जिसे मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन टेस्ट पारियों में से एक कहा जा रहा है. ऋषभ पंत के कमाल की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट ने कुछ ऐसा किया कि टीम इंडिया के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खफा हो गए हैं.

दरअसल, ऐसा इंग्लैंड क्रिकेट के यू-ट्यूब चैनल पर एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन की जो हाइलाइट्स शेयर की गई हैं उसकी हेडलाइन को लेकर हुआ. यहां वीडियो का टाइटल दिया गया है कि जो रूट ने ऋषभ पंत का विकेट लिया, पहले दिन की हाइलाइट्स.

After such an engrossing, enthralling days play, I'm sure the headline can be much better and apt than this @ECB_cricket



That knock by @RishabhPant17 land the quality of test cricket played by both sides were as good as it can be and this is how you sum up a day 🤔#ENGvIND pic.twitter.com/T51tBycL6W