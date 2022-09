Dinesh Karthik Dropped Ind Vs Pak: पाकिस्तान के खिलाफ दिनेश कार्तिक हुए बाहर तो भड़के फैन्स, बोले- ये कैसा फैसला?

Ind Vs Pak Super 4 Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में सुपर-4 मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमें एक ही हफ्ते में दूसरी बार आमने-सामने आ रही हैं. पहले मैच में भारत को जीत मिली थी, अब इस मैच पर निगाहें हैं. लेकिन टीम इंडिया ने यहां अपनी प्लेइंग-11 से हर किसी को हैरान कर दिया है, खासकर दिनेश कार्तिक को प्लेइंग-11 से बाहर करने पर फैन्स गुस्से में हैं.



रोहित ने टॉस गंवाया, प्लेइंग-11 में तीन बदलाव



भारत ने इस मैच में तीन बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें दो की उम्मीद की जा रही थी. रवींद्र जडेजा के चोटिल होने की वजह से टीम में एक जगह खाली थी, जबकि हार्दिक पंड्या की वापसी होनी तय थी. लेकिन यहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ, आवेश खान को बाहर बैठाकर रवि बिश्नोई की टीम में एंट्री करवाई गई. टीम में हार्दिक पंड्या, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई की एंट्री हुई जबकि रवींद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक और आवेश खान बाहर हुए.



सोशल मीडिया पर फैन्स में गुस्सा



जैसे ही भारत की प्लेइंग-11 सामने आई और दिनेश कार्तिक के बाहर होने की बात कन्फर्म हुई. सोशल मीडिया पर तुरंत ही फैन्स के रिएक्शन आए, कुछ लोगों ने कहा कि टीम के पास बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है इस वजह से यह बदलाव हुआ है. जबकि कुछ ने कहा कि शानदार फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक को प्लेइंग-11 से बाहर करने का फैसला पूरी तरह गलत है.

Rishabh Pant is the only left-handed batsman in the top 8. Quite understandable why Dinesh Karthik is dropped.#INDvsPAK #INDvPAK #AsiaCup2022