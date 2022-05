Dinesh Karthik: 37 की उम्र में टीम इंडिया में वापसी, भावुक हुए दिनेश कार्तिक, दिया ये मैसेज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के ठीक बाद होने वाली भारत-साउथ अफ्रीका टी-20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम के स्क्वॉड का ऐलान हो गया है. रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि केएल राहुल के हाथ में टीम की कमान है. लेकिन खास बात यह है कि इस टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिसमें दिनेश कार्तिक का नाम भी शामिल है.



आईपीएल 2022 में धमाकेदार पारियां खेल, टीम के लिए मैच फिनिश कर दिनेश कार्तिक ने इस सीजन में धूम मचाए रखी. सोशल मीडिया से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स तक ने उनकी टीम इंडिया में वापसी की मांग रखी और अफ्रीका सीरीज़ के लिए ऐसा ही हुआ. दिनेश कार्तिक ने 37 साल की उम्र में टीम इंडिया में वापसी की.

भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी के बाद दिनेश कार्तिक इमोशनल भी हुए. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब सबकुछ आपके हक में होता जाएगा. आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए शुक्रिया. मेहनत जारी रहेगी...

If you believe yourself, everything will fall into place! ✨

Thank you for all the support and belief...the hard work continues... pic.twitter.com/YlnaH9YHW1