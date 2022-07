Dinesh Karthik, IND vs WI Series: दिनेश कार्तिक ने डेढ़ महीने में दूसरी बार किया कमाल, वर्ल्ड कप के लिए मजबूत दावेदारी

Dinesh Karthik, IND vs WI Series: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद अब टी20 सीरीज में भी जीत से आगाज किया है. पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार रात को खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 68 रनों से विंडीज टीम को करारी शिकस्त दी.

इस जीत के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक रहे, जिन्होंने अपने बेस्ट फिनिशर की भूमिका निभाते हुए ताबड़तोड़ पारी खेली. कार्तिक ने 19 गेंदों का सामना किया और 2 छक्के के साथ 4 चौके लगाते हुए 41 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान कार्तिक का स्ट्राइक रेट 215.79 का रहा.

पिछले महीने राजकोट में खेली थी ताबड़तोड़ पारी

दिनेश कार्तिक ने डेढ़ महीने में यह दूसरी बार कमाल की पारी खेली. इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. कार्तिक ने पिछले ही महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ राजकोट टी20 मैच में 27 बॉल पर 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. मैच में उन्होंने 2 छक्के और 9 चौके लगाए थे. स्ट्राइक रेट 203.70 का रहा था. यह मैच भी भारतीय टीम ने 82 रनों के अंतर से जीता था.

