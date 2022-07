IND Vs WI 2nd ODI: क्रुणाल पंड्या की टी-शर्ट पहनकर खेले दीपक हुड्डा? फैन्स बोले- बजट कम है क्या?

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जारी वनडे सीरीज का दूसरा मैच रविवार (24 जुलाई) को खेला गया. पहला वनडे मैच जीत चुकी टीम इंडिया ने यहां पहले बॉलिंग की. भारत को पहली सफलता ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने दिलवाई, जिन्होंने अपने स्पेल की पहली ही बॉल पर काइल मेयर्स को आउट कर दिया.



दीपक हुड्डा जब बॉलिंग कर रहे थे, तब हर किसी की नज़र उनकी टी-शर्ट पर गई. दरअसल, वो अपनी टी-शर्ट पहनकर नहीं खेल रहे थे. दीपक हुड्डा मैच के दौरान साथी खिलाड़ी प्रसिध कृष्णा की जर्सी पहनकर खेल रहे थे, जो इस मैच में नहीं खेल रहे थे.



दीपक हुड्डा ने कुछ देर के लिए जर्सी पर टेप लगाकर खेल रहे थे, लेकिन बाद में वो भी हट गई. लेकिन मजेदार ये हुआ कि इस जर्सी का नंबर 24 था, जो क्रिकेट फैन्स ने नोटिस किया. 24 ही टीम इंडिया के प्लेयर क्रुणाल पंड्या का जर्सी नंबर है.

Deepak Hooda wearing jersey number 24. You know who else wore that number ..Krunal Pandya — Bharath (@carromball_) July 24, 2022



क्रुणाल पंड्या और दीपक हुड्डा का अपना एक इतिहास है, भले ही दोनों अभी इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स में एकसाथ खेलते हों. लेकिन जब क्रुणाल पंड्या रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के कप्तान थे, तब उनका दीपक हुड्डा के साथ विवाद हुआ था. ऐसे में दीपक हुड्डा ने बड़ौदा से खेलना ही बंद कर दिया था. फैन्स ने इसी को कनेक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर मज़े लिए.

@BCCI please explain why Deepak Hooda wearing Prasidh Krishna jersey? — Tausif Shaikh (@tausifs27167428) July 24, 2022



अगर मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज़ को दूसरे वनडे में बेहतरीन शुरुआत मिली. ओपनर्स ने 65 रनों की पार्टनरशिप की और पहले पावरप्ले में टीम इंडिया के बॉलर्स की हालत खराब कर दी. जब भारतीय बॉलर्स वेस्टइंडीज़ के सामने फेल हो रहे थे, उस वक्त दीपक हुड्डा को अटैक पर लगाया गया उन्होंने पहली बॉल पर ही विकेट लिया और वेस्टइंडीज़ को झटका दिया.