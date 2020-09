IPL: CSK का ये तेज गेंदबाज अब करेगा प्रैक्टिस, BCCI ने दी इजाजत

कोविड-19 बीमारी से उबरने वाले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर बीसीसीआई से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए अभ्यास शुरू करेंगे.

चाहर को कोरोना वायरस जांच की दो निगेटिव रिपोर्ट के बाद बुधवार को टीम बायो-बबल (जैव-सुरक्षित माहौल) में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी. बीसीसीआई के नियमों के अनुसार नेट अभ्यास से पहले ‘कार्डियो-वैस्कुलर’ जांच जरूरी होती है.

सीएसके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ ने पीटीआई से कहा, ‘वह आज (शुक्रवार) से अभ्यास शुरू करेंगे. उन्हें बीसीसीआई से आवश्यक मंजूरी मिल गई है. टीम कड़ा अभ्यास कर रही है और अच्छी स्थिति है. हम अपने पहले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं.’

Cherry takes you through the #YelloveGame that was. 🦁💛 #WhistlePodu @deepak_chahar9 @russcsk pic.twitter.com/RaIu6EUXsp