IPL: KXIP के पास राहुल-कुंबले की जोड़ी, तो इस बार चैम्पियन बनेगा पंजाब?

किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) की पुनर्गठित टीम में आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सफलता हासिल करने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे अच्छी शुरुआत को नहीं गंवाएं और उनका विदेशी संयोजन उपयुक्त हो. टीम ने पिछले साल नीलामी में काफी राशि खर्च की और अपने मध्यक्रम को मजबूत करने और ‘डेथ ओवरों की गेंदबाजी’ की कमियों को दूर करने के लिए 9 खिलाड़ियों को खरीदा.

मध्यक्रम में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी और शेल्डन कॉट्रेल और क्रिस जॉर्डन के रूप में ‘डेथ ओवरों की गेंदबाजी’ के विकल्प हासिल करने से दिख रहा है कि टीम ने अपनी कमियों को दूर कर लिया है. उनके पास क्रिस गेल और लोकेश राहुल के रूप में खतरनाक सलामी जोड़ी है और उनके बाद मयंक अग्रवाल भी आईपीएल में अपनी अंतरराष्ट्रीय सफलता को दोहराने का लक्ष्य बनाए हुए हैं.

पंजाब को साथ ही निकोलस पूरन को नियमित रूप से खिलाने का तरीका ढूंढना होगा क्योंकि वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) में सफल अभियान के बाद यहां पहुंच रहा है. लीग चरण के ज्यादातर हिस्से में मध्यक्रम में मैक्सवेल का साथ देने के लिए मंदीप सिंह या सरफराज खान के मौजूद रहने की उम्मीद है.

यह सत्र राहुल की कप्तानी के लिए भी बड़ी परीक्षा होगा, जिन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर दो सत्र में शानदार प्रदर्शन के आधार पर टीम की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जैसा कि वह खुद कह चुके हैं, उन्हें इस दबाव भरी चुनौती से निपटने के लिए मुख्य कोच अनिल कुंबले और बाकी सहयोगी स्टाफ पर निर्भर रहना होगा.

