India vs Australia Series: फिर मुश्किलों में फंसी ऑस्ट्रेलियाई टीम, वॉर्नर टेस्ट सीरीज से बाहर, अब ये स्टार प्लेयर हो गया चोटिल

India vs Australia Series: भारतीय टीम ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज में 2-0 की शानदार बढ़त बना ली है. अब सीरीज के आखिरी दो मुकाबले बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कंगारू टीम को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं. कप्तान पैट कमिंस समेत करीब आधी टीम ऑस्ट्रेलिया लौट गई है.

टीम के स्टार ओपनर डेविड वॉर्नर भी अब टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज की लेफ्ट एल्बो में चोट लगी है. उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था. यही कारण है कि वॉर्नर रिहैब के लिए अपने घर लौट गए हैं. अब उनके वनडे सीरीज से भी बाहर होने की आशंका बनी हुई है.

घरेलू मैच में ग्लेन मैक्सवेल भी हुए चोटिल

ऑस्ट्रेलियाई टीम को टेस्ट के बाद टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना है. मगर अब उस सीरीज को लेकर भी एक बड़ा झटका लग गया है. स्टार प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल के चोट से ठीक होने के बाद वनडे सीरीज से उनकी वापसी की उम्मीद लग रही थी. मगर लगता है कि उनकी बदकिस्मती साथ नहीं छोड़ रही है.

घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी खेलने के दौरान मैक्सवेल एक बार फिर चोटिल हो गए हैं. उन्हें यह चोट स्लिप में फील्डिंग के दौरान लगी थी. चोट के बाद वह दर्द से काफी कराहते हुए भी देखे गए. इसके बाद मैक्सवेल को मैदान के बाहर भी जाना पड़ा था.

Glenn Maxwell has come off the field after what looks like a knock to the arm/wrist in his Sheffield Shield return from a broken leg. He can't catch a trick.



📺WATCH via @kayosports: https://t.co/LpxYPKVfWj pic.twitter.com/FiZ5VRAmeE