Pak Vs Aus: डेविड वॉर्नर ने पूरी की पाकिस्तानी फैन्स की डिमांड, मैदान पर किया डांस, Video

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Aus Vs Pak) के बीच रावलपिंडी में जारी टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है. मंगलवार को टेस्ट मैच का आखिरी दिन था और पाकिस्तानी टीम एक बार फिर बल्लेबाजी कर रही थी. इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर डेविड वॉर्नर मज़े के मूड में नज़र आए. मैदान पर जब डेविड वॉर्नर फील्डिंग कर रहे थे, तब उन्होंने जमकर डांस किया.



डेविड वॉर्नर (David Warner) सोशल मीडिया के किंग हैं और अक्सर उनके टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स वायरल होते रहते हैं. रावलपिंडी में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम फील्डिंग कर रही थी, तब मैदान में गाने बज रहे थे. डेविड वॉर्नर भी फैन्स के साथ जोश में आ गए और जमकर डांस करने लगे. फील्डिंग के दौरान वॉर्नर का ये अंदाज़ पाकिस्तानी फैन्स को काफी पसंद आया.

The crowd and the camera love @davidwarner31 🕺🏼#BoysReadyHain I #PAKvAUS pic.twitter.com/UWQYAjTLsk