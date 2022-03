Pakistan Vs Australia: बदले-बदले से डेविड वॉर्नर! PAK बॉलर्स ने उकसाया, फिर भी ऐसे दिया जवाब, Video

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pakistan Vs Australia) के बीच जारी ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ में काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है. रावलपिंडी में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बड़ा स्कोर बनाया. जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, तब कंगारू बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. लेकिन इस हर किसी को हैरानी हुई डेविड वॉर्नर को देखकर.



क्योंकि डेविड वॉर्नर (David Warner) को अक्सर एग्रेशन में देखा गया है, लेकिन पाकिस्तान में डेविड वॉर्नर अलग ही अंदाज़ में नज़र आए. पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह ने बार-बार डेविड वॉर्नर को उकसाने की कोशिश की. लेकिन हर बार डेविड वॉर्नर ने हंसकर ही इसका जवाब दिया.



ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान नसीम शाह की एक बॉल डेविड वॉर्नर के कंधे पर भी आकर लगी, उसके बाद नसीम शाह बल्लेबाज के पास भी गए. लेकिन डेविड वॉर्नर ने हंसकर इसे टाला और नसीम शाह के कंधे पर हाथ रख दिया. डेविड वॉर्नर ने रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में 68 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 114 बॉल खेलीं, इसमें 12 चौके भी शामिल रहे.

