David Warner Australia vs South Africa: डेविड वॉर्नर ने रचा इतिहास... 100वें टेस्ट में जड़ा दोहरा शतक, जश्न मनाने में चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट

David Warner Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलियाई स्टार ओपनर डेविड वॉर्नर ने क्रिकेट जगत में इतिहास रचते हुए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला, जिसमें दोहरा शतक जड़ दिया है. मगर इसी दौरान वॉर्नर ने जोरदार अंदाज में जश्न मनाया और चोटिल हो गए. इसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा.

इससे पहले वॉर्नर ने वनडे क्रिकेट में भी अपने 100वें मैच में शतक जमाया था. इस तरह डेविड वॉर्नर अपने करियर के 100वें वनडे और 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के ओपनर गॉर्डन ग्रीनिज (Gordon Greenidge) ने हासिल की थी.

वॉर्नर ने बनाया क्रिकेट में यह बड़ा रिकॉर्ड

पूर्व कैरेबियन प्लेयर ने अपने करियर में 100वें वनडे और 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे. उनके बाद अब वॉर्नर ने यह उपलब्धि हासिल की है. बता दें कि इससे पहले वॉर्नर ने 28 सितंबर 2017 को अपने 100वें वनडे में शतक जमाया था. यह मैच टीम इंडिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें वॉर्नर ने 124 रनों की पारी खेली थी.

अब वॉर्नर ने अपने करियर के 100वें टेस्ट में शतक जमाते हुए यह रिकॉर्ड कायम किया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में वॉर्नर ने दोहरा शतक जमाया है. उन्होंने 254 बॉल पर 200 रनों की पारी खेली. इस दौरान वॉर्नर ने दो छक्के और 16 चौके लगाए.

A double century for David Warner!



But his #OhWhatAFeeling jump comes at a cost! 😬#AUSvSA | @Toyota_Aus pic.twitter.com/RqJLcQpWHa