क्या रिटायरमेंट के मूड में आ गए हैं धोनी? चेन्नई की IPL शॉपिंग लिस्ट देख लगने लगीं अटकलें

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल 2026 सीजन के लिए विकेटकीपर-बैटर्स में अभूतपूर्व 32.30 करोड़ रुपये का निवेश किया. यह राशि सिर्फ टीम की क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह संकेत देती है कि CSK महेंद्र सिंह धोनी के बाद की तैयारी कर रही है. क्रिकेट जगत के इस दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज को भले ही टीम ने बनाए रखा हो, लेकिन यह निवेश भविष्य की योजना और उत्तराधिकारी तैयार करने की रणनीति को स्पष्ट करता है.

युवा खिलाड़ियों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश

संख्या बोलती है. CSK ने 19 साल के कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं. इससे पहले, CSK ने संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से 18 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया. इसके साथ ही, उर्विल पटेल को बनाए रखते हुए, टीम के पास अब चार विकेटकीपर-बैटर्स (संजू सैमसन, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा) हैं. यह गहराई उस टीम के लिए बिल्कुल नया है, जो 2008 से केवल धोनी पर निर्भर थी.

फ्लेमिंग ने रणनीति बदलाव स्वीकारा

हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने हाल ही में यह स्वीकार किया कि CSK ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने कहा, 'हमने देखा कि एक दिन एमएस आगे बढ़ेंगे. संजू एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और इस भूमिका को अच्छे से निभाते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'कभी-कभी आप पुराने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, लेकिन हमने यह समझा कि बदलाव जरूरी है.'

CSK ने अपने कुल 43.40 करोड़ रुपये के पर्स में से 60% राशि सिर्फ दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च की, जो उनकी पारंपरिक ‘डैड्स आर्मी’ नीति से पूरी तरह अलग है.

धोनी के अपने शब्द बताते हैं 'अंतिम चरण'

44 साल के धोनी ने आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके हालिया बयान यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि उनका करियर अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा था, 'यह तथ्य नहीं टाला जा सकता कि मैं अपने करियर के आखिरी चरण में हूं. मैं यह नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह से करियर खत्म कर रहा हूं, लेकिन अगले सीजन को लेकर अभी कोई पक्की प्रतिबद्धता नहीं है.'

उन्हें 4 करोड़ रुपये में बनाए रखा गया, जो उनके क्रिकेट करियर की महानता के लिए अपेक्षाकृत मामूली राशि है.

उत्तराधिकारी योजना स्पष्ट

पूर्व भारतीय विकेटकीपर और CSK के टीममेट, रॉबिन उथप्पा ने ऑक्शन के दौरान कहा, 'दीवार पर लिखावट साफ है. यह स्पष्ट रूप से एमएस धोनी का अंतिम सीजन है.' अब CSK की विकेटकीपर रणनीति तीन चरणों में फैली है... अंतरराष्ट्रीय स्तर के संजू सैमसन, विस्फोटक प्रतिभा कार्तिक शर्मा और उभरते हुए खिलाड़ी उर्विल पटेल. यह केवल ओवरबाइंग नहीं, बल्कि पोस्ट-धोनी युग की रणनीतिक तैयारी है.

44 साल की उम्र में और लगातार घुटने की समस्याओं से जूझते हुए धोनी और उनके करियर के भविष्य के बीच चेन्नई सुपर किंग्स अपने आने वाले कल के लिए आक्रामक तरीके से टीम का निर्माण कर रही है. आईपीएल 2026 क्रिकेट के सबसे महान फिनिशर के करियर के अंतिम अध्याय और नई शुरुआत के बीच खड़ा नजर आता है. चाहे धोनी को मैदान पर आखिरी बार देखा जाए या नहीं, उनके योगदान और विरासत की छाया हमेशा बनी रहेगी.

