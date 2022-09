Sanju Samson IND vs SA: टीम इंडिया से बाहर संजू सैमसन के फैंस का विरोध, तिरुवनन्तपुरम में खिलाड़ियों को देख लगाए नारे, VIDEO

Sanju Samson IND vs SA: टी20 वर्ल्डकप से पहले भारतीय टीम ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज जीत ली है. अब उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज खेलनी है. इसका पहला मैच तिरुवनन्तपुरम में बुधवार (28 सितंबर) को खेला जाएगा.

सीरीज के पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम तिरुवनन्तपुरम पहुंच गई है. मगर यहां फैन्स के बीच एक अलग ही नाराजगी वाला माहौल देखने को मिला है. यहां भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर संजू सैमसन के समर्थन में उनके नाम के नारे लगाए गए. भारतीय खिलाड़ियों को देखकर फैन्स संजू-संजू के नारे लगाने लगे.

सूर्यकुमार ने फैन्स को दिखाया संजू का फोटो

बता दें कि संजू को अफ्रीका सीरीज और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप दोनों के लिए ही टीम में नहीं चुना गया है. फैन्स इस बात से भी नाराज दिख रहे हैं. संजू-संजू के नारे लगाते हुए फैन्स का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है.

"Sanju... Sanju... Sanju.. " chants all over when Indian team landed at Trivandrum🔥 Welcome to the fort 🇮🇳🔥🤝 @SanjuSamsonFP | #SanjuSamson | @IamSanjuSamson | @rajasthanroyals pic.twitter.com/rX1RkLnIru

इसी दौरान का एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है. इसमें सूर्यकुमार यादव बस में बैठे हुए बाहर नारे लगा रहे फैन्स को संजू सैमसन की फोटो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. यह नजारा देख फैन्स भी गदगद हो गए. इसके भी कुछ वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के बाद अब अफ्रीका की बारी

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए अपनी पहली परीक्षा में सफल हो गई है. उसने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया है. अब साउथ अफ्रीका की बारी है. 28 सितंबर से साउथ अफ्रीका का भारत दौरा शुरू हो रहा है, जिसमें 3 टी-20 और 3 वनडे खेले जाने हैं.

“Sanju Sanju” chants from the huge crowd. The level of craze we are currently seeing for Sanju Samson all over the world is already unreal 🔥. #SanjuSamson pic.twitter.com/cg65mCCL4M