CPL में चली मोहम्मद नबी की फिरकी, T20 में पहली बार आधी टीम को समेटा

कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) में सेंट लूसिया जॉक्स (St Lucia Zouks) ने मोहम्मद नबी (5/15) के धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत सेंट किट्स एवं नेविस पैट्रियट्स (SNP) को 6 विकेट से मात दी. मौजूदा लीग के 15वें मैच में 35 साल के अनुभवी अफगान ऑफ स्पिनर ने टी-20 क्रिकेट में पहली बार पांच विकेट हासिल किए. नबी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से खेलते हैं.

गुरुवार को क्वीन्स पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद) में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स एवं नेविस पैट्रियट्स (SNP) ने 110/9 रन बनाए. मोहम्मद नबी की उम्दा गेंदबाजी के आगे टीम ने एक समय अपने पांच विकेट महज 38 रनों पर गंवा दिए थे. नबी ने सीपीएल के इतिहास में तीसरी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवरों में 15 रन देकर 5 विकेट निकाले.

This man is unstoppable at the moment! Another @Dream11 MVP crown for Mohammad Nabi! #CPL20 #CricketPlayedLouder #SLZvSKP pic.twitter.com/DjcFJ1Mcww