Chetan Sharma: 'तो फिर हटाया क्यों था…', 50 दिन बाद फिर चीफ सेलेक्टर बने चेतन शर्मा, BCCI पर भड़के फैन्स

भारतीय टीम शनिवार को जब श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में उतरने की तैयारी में थी, उससे कुछ वक्त पहले ही बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया. बोर्ड द्वारा नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया गया. जिसमें चेतन शर्मा को एक बार फिर चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है. टी-20 वर्ल्ड कप के बाद एक्शन के नाम पर जिन चेतन शर्मा को हटाया गया, फिर उन्हीं की वापसी करवाई गई और इससे फैन्स काफी नाराज़ हैं और हर किसी ने बीसीसीआई पर गुस्सा निकाला है.

टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हारकर बाहर हुई, टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हुए. इसके बाद बीसीसीआई ने एक्शन लेते हुए चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी को हटा दिया था. तब इसे कड़ा एक्शन कहा गया और बर्खास्तगी का नाम दिया गया.

Isn’t Chetan Sharma the guy who is 4’9” and on whose last ball of the match was a full toss and was thrown out of ground by Javed Miandad to win Asia Cup? https://t.co/4UCA1Qz52w — Ra_Bies 2.0 (@Ra_Bies) January 7, 2023

Chetan Sharma pic.twitter.com/MsNiZnKZvM बता दें कि बीसीसीआई द्वारा शनिवार को नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया गया है. 18 नवंबर 2022 को बीसीसीआई ने पिछली कमेटी को हटा दिया था और अब नई कमेटी का ऐलान किया गया है. January 7, 2023

Worst decision by BCCI to hold Chetan Sharma as head of selection committee. — Ashok Kumar Singh (@aesho_aks) January 7, 2023

हालांकि, कुछ वक्त बाद उसी कमेटी ने श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज़ के लिए टीम का चयन किया और अब चेतन शर्मा एक बार फिर नए चीफ सेलेक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स ने बीसीसीआई पर अपना गुस्सा निकाला.

If u already want to return of Chetan Sharma than why u fired last selection committee this is very pathetic.

No changes in selection committee — Lavkush Meena (@Lavkush68955400) January 7, 2023

@BCCI Tum logo be Chetan Sharma jaise idiot ko next World Cup bhi Harane ke liye Wapas add kar Diya… bewkoofi ki rani bcci — Mayank (@Mayankyada15) January 7, 2023

सोशल मीडिया पर फैन्स द्वारा कमेंट किया गया कि अगर चेतन शर्मा को ही वापस लाना था, तो फिर उन्हें वर्ल्ड कप के बाद बर्खास्त क्यों किया था. कुछ लोगों ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा यह सबसे घटिया फैसला लिया गया है. जबकि कुछ लोगों ने कबा कि टीम इंडिया यहां एक और वर्ल्ड कप हारने की तैयारी कर चुकी है.

टीम इंडिया की नई सेलेक्शन कमेटी

1. चेतन शर्मा (चेयरमैन)

2. शिव सुंदर दास

3. सुब्रतो बनर्जी

4. सलिल अंकोला

5. श्रीधरन शरथ