नीलामी का 40% पैसा केवल 5 खिलाड़ियों पर बरसा, IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट

अबू धाबी के एतिहाद एरीना में मंगलवार को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई. कुल 369 खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई, जिसमें 77 खिलाड़ी सोल्ड हुए. सोल्ड प्लेयर्स में 48 भारतीय और 29 विदेशी स्टार्स शामिल थे. देखा जाए तो फ्रेंचाइजी टीम्स ने नीलामी के दौरान कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए. लेकिन इस कुल खर्च की गई रकम का करीब 40 फीसदी हिस्सा केवल 5 प्लेयर्स पर लुटाया गया. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं...

कैमरन ग्रीन को मिले 25.20 करोड़

इस नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन रहे. जिन्हें केकेआर ने 25.20 करोड़ की मोटी रकम में अपने साथ जोड़ा. ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बने. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था. लेकिन उनपर जमकर बोली लगी. ग्रीन इससे पहले 17.50 करोड़ में साल 2023 में बिके थे.

Presenting the Top 5⃣ buys of #TATAIPLAuction 2026 🙌



Which was your favourite bid? 🔨#TATAIPL pic.twitter.com/cBeFFZ9FKp — IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025

मथीशा पथिराना को 18 करोड़

केकेआर ने ही इस सीजन की दूसरी सबसे महंगी बोली लगाई. उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाज मथीशा पथिराना को 18 करोड़ में खरीदा. यानी केकेआर ने केवल दो खिलाड़ियों के लिए 43.20 करोड़ खर्च कर दिए.

चेन्नई ने दो अनकैप्ड प्लेयर्स पर लगाई रिकॉर्ड बोली

तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे कार्तिक शर्मा जिन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा. वहीं सीएसके ने ही प्रशांत वीर को भी इतनी ही रकम में खरीदा. यानी दो खिलाड़ियों को सीएसके ने 28.40 करोड़ में अपने साथ जोड़ा.

लिविंगस्टोन पर हैदराबाद ने चला दांव

नीलामी के पहल चरण में लियाम लिविंगस्टोन पर कोई बोली नहीं लगी थी. लेकिन जब दोबारा नीलामी शुरू हुई तो लियाम लिविंगस्टोन की किस्मत खुल गई. सनराइजर्स हैजराबाद ने उन्हें 13 करोड़ की कीमत में खरीदा.

40 फीसदी पैसा केवल 5 खिलाड़ियों को

यानी इस सीजन के टॉप-5 खिलाड़ियों पर आईपीएल टीमों ने करीब 86 करोड़ रुपये खर्च किए गए. कुल 215 करोड़ की बोली लगाई गई. यानी नीलामी का 40 फीसदी हिस्सा केवल 5 खिलाड़ियों पर ही खर्च कर दिया गया.

