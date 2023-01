Cameron Green IPL MI Team: मुंबई इंडियंस को नहीं लगेगा 17.5 करोड़ का झटका, IPL में गेंदबाजी करेगा ये चोटिल ऑलराउंडर

Cameron Green IPL MI Team: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस (MI) के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इस फ्रेंचाइजी के 17.50 करोड़ रुपये कीमत वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के ठीक होने की खबर आई है. खुद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ग्रीन ने कहा है कि वह आईपीएल खेलेंगे और गेंदबाजी भी करेंगे.

दरअसल, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 सीजन के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 17.50 करोड़ रुपये खर्च कर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को खरीदा था. मगर इसके ठीक बाद खबर आई थी कि कैमरन ग्रीन अपनी उंगली चोटिल करवा बैठे हैं. इसके बाद से ही खबरें आने लगी थीं कि ग्रीन अब आईपीएल में खेलेंगे, तो सही लेकिन गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे.

आईपीएल में गेंदबाजी करते दिखेंगे ग्रीन

रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अब ग्रीन आईपीएल में सिर्फ बल्लेबाजी ही कर सकेंगे. इसको लेकर कैमरन ग्रीन ने खुद अपडेट दिया है. उन्होंने पर्थ रेडियो स्टेशन SEN Sportsday WA से बात करते हुए इन रिपोर्ट्स को अफवाह बताया है. उन्होंने कहा कि यह सभी बातें गलत हैं.

23 साल के कैमरन ग्रीन ने कहा, 'मैंने भी इस बात को कुछ समय पहले ही सुना है. मैं नहीं जानता कि ऐसी बातें कहां से आई हैं. मैं आईपीएल में शुरुआत से ही बतौर ऑलराउंडर 100 प्रतिशत उपलब्ध रहूंगा. इसलिए मुझे नहीं पता कि वो बातें (गेंदबाजी नहीं करने) कहां से आईं.'

