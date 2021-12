BWF World Championship: वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिंधु का धमाल, 24 मिनट में जीता मैच, लक्ष्य-श्रीकांत भी चमके

BWF World Championship: BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मंगलवार को भारत के लिए शानदार दिन रहा. पूर्व चैम्पियन पीवी सिंधु ने अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है. पीवी सिंधु ने अपने पहले मुकाबले में स्लोवाकिया मार्टिना को 21-7, 21-9 से मात दी.

पीवी सिंधु के अलावा लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत ने भी अपने पहले मुकाबले जीत दर्ज की है. साथ ही भारत को मेंस डबल्स में एस. रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ताइपे की जोड़ी को मात दी.

अगर पीवी सिंधु के मैच की बात करें तो उन्हें सिर्फ अपना मैच जीतने में 24 मिनट लगा. पीवी सिंधु ने मैच की शुरुआत 4-1 से की थी, जिसके बाद स्कोर 11-4 तक भी पहुंचा. लेकिन इसके बाद पीवी सिंधु ने तेजी से स्कोर करना शुरू किया. पीवी सिंधु ने अपने दोनों सेट 21-7, 21-9 से जीते.

A sensational encounter between Kenta Nishimoto 🇯🇵 and Lakshya Sen 🇮🇳 as they battle for a spot into the next round. #BWFWorldChampionships #Huelva2021 pic.twitter.com/myYzaD5JDp

पीवी सिंधु के अलावा लक्ष्य सेन ने जापान के केंता निशिमोटो 22-20, 15-21, 21-18 को मात दी. मेंस डबल में एस. रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने ताइपे के ली-झे हुई, यांग पो को 27-25, 21-17 को मात दी. भारतीय जोड़ी ने 43 मिनट में अपना मुकाबला जीता.

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓 💥



Reigning world champion @Pvsindhu1 gets off to a strong start with an emphatic 21-7, 21-9 victory over 🇸🇰's Martina Repiska in the round 2 and marches into the pre quarters at #BWFWorldChampionships2021 💪#WorldChampionships2021#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/YBzDks6SwZ