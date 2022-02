IND vs WI: बाल-बाल बची टीम इंडिया, हर्षल ना होते तो भारी पड़ती भुवी-रवि की ये गलती

India vs West Indies 2nd T20: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में 8 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. यह सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेली जा रही है. दोनों टीम के बीच दूसरा टी20 काफी रोमांचक रहा.

मैच में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और रवि बिश्नोई ने ऐसी गलती की थी, जिसके कारण भारतीय टीम मैच में हार की कगार पर पहुंच गई थी. हालांकि, आखिरी ओवर में तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने मोर्चा संभाला और जीत दिला दी.

रवि बिश्वोई ने भी दिया पॉवेल को पहला जीवनदान

दरअसल, भुवी और रवि ने मैच में अहम कैच छोड़े थे, जो भारी पड़ सकते थे. सबसे पहले रवि बिश्नोई ने अपनी ही बॉल पर पारी के 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोवमेन पॉवेल का कैच छोड़ा. इस समय विंडीज को 34 बॉल पर 72 रन चाहिए थे और रोवमेन पॉवेल 17 बॉल पर सिर्फ 28 रन बनाकर खेल रहे थे. आखिर में रोवमेन 36 बॉल पर 68 रन बनाकर नाबाद रहे. आखिरी ओवर में वह विंडीज को मैच जिताने के करीब ही थे.

भुवनेश्वर ने भी पॉवेल को पवेलियन भेजने का मौका गंवाया

अगले ही ओवर में दूसरी गलती भुवनेश्वर ने कही. यह ओवर भी भुवी का ही था. उन्होंने 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर रोवमेन का ही आसान कैच छोड़ा. वेस्टइंडीज़ के रॉवमैन पावेल ने बड़ा शॉट खेलना चाहा था. बॉल सीधी खड़ी हो गई और पिच के पास ही रही. भुवनेश्नर ने अपनी ही बॉल पर ये कैच लेना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. इस समय रोवमेन 22 बॉल पर 38 रन बनाकर खेल रहे थे.

What a sensational performance from the whole team to seal the series 💙🇮🇳

One more to go. pic.twitter.com/mwWDWj702R