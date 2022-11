BCCI: ‘कोहली से पंगा लेने वाले...’, सेलेक्टर्स की छुट्टी पर फैन्स ने मनाया जश्न, आया ऐसा रिएक्शन

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में करारी हार झेलनी पड़ी और वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. टीम इंडिया पिछले 15 साल से एक टी-20 वर्ल्ड कप के इंतज़ार में है, इस हार के बाद जो हाहाकार मचा उसका असर दिखना शुरू हो गया है. बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली पूरी सेलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया है.

शुक्रवार देर रात को यह ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स में जश्न का माहौल दिखा, क्योंकि पिछले एक साल में जिस तरह की चीज़ें हुईं उससे हर कोई निराश ज़रूर था. साथ ही सोशल मीडिया पर फैन्स ने इसे करमा करार दिया, क्योंकि विराट कोहली को जिस तरह सेलेक्टर्स ने कप्तानी से हटाया उससे उनके फैन्स काफी खफा थे.



18th November last year Chetan Sharma removed Virat Kohli from captaincy.



18th November this year, Chetan Sharma got sacked.



THIS IS KARMA AND CHETAN GOT SERVED. King still stands tall.#ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/G4ObU8Yhuh — Avinash (@imavinashvk) November 18, 2022

Roger Binny to Chetan Sharma while kicking him out.



"The King Sends his regards" pic.twitter.com/1wCHNV8Hle November 18, 2022

Virat Kohli back in form and everything looks better from social media to news channels to now BCCI sacking undeserving ones like Saurav Ganguly and Chetan Sharma. Indian Cricket is healing. — Pari (@BluntIndianGal) November 18, 2022

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी बर्खास्त हुई तो ठीक एक साल पहले यानी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद विराट कोहली की कप्तानी वापस ले ली गई थी. तब विराट कोहली और सेलेक्शन कमेटी का काफी विवाद हुआ था, इसके अलावा कोहली की सौरव गांगुली से भी अनबन हुई थी.

Ganguly sacked,

Chetan sharma sacked,

Rohit to be sacked from t20 team,,

Mumbai lobby eradicated from power



Banglore blood -Roger binny BCCI president



Kohli back in form,,, 🌏 is healing — Ʀ0G ☢ ÐłGVłJλ¥ (@DigvijayRog) November 18, 2022

First Ganguly and now Chetan Sharma sacked 😂pic.twitter.com/I8cok88EMO — SUPRVIRAT (@ishantraj51) November 18, 2022



फैन्स ने मीम्स के जरिए याद दिलाया कि सौरव गांगुली अब बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं हैं, चेतन शर्मा अब सेलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष नहीं हैं. लेकिन किंग कोहली अभी भी किंग हैं.



आपको बता दें कि टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां इंग्लैंड ने उसे 10 विकेट से मात दी. आईसीसी इवेंट्स में लगातार मिल रही हार से फैन्स में गुस्सा था और यह गुस्सा इस बार फूट पड़ा. तभी वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम के सीनियर प्लेयर निशाने पर थे और साथ ही बीसीसीआई पर निशाना साधा गया था.