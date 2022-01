Nz Vs Ban, Worst Review Ever: ‘अब तक सबसे घटिया रिव्यू’, बांग्लादेश के फैसले पर हंस पड़े कमेंटेटर, Video

Nz Vs Ban, Worst Review Ever: मैच की सरगर्मी में कई बार जोश-जोश में ऐसे फैसले हो जाते हैं, जिनपर बाद में पछतावा होता है. ऐसा ही कुछ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच में हुआ. जब बांग्लादेश की टीम ने एक ऐसा रिव्यू लिया, जिसको देखकर कमेंटेटर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.



दरअसल, न्यूज़ीलैंड के वेंलिग्टन में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम आमने-सामने हैं. बांग्लादेश ने शानदार खेल दिखाते हुए यहां न्यूजीलैंड की हालत खराब कर दी है. लेकिन इसी बीच मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी को हंसी आ गई.



तस्कीन अहमद की बॉल पर जब रॉस टेलर के बल्ले पर बॉल लगी, तब बांग्लादेश ने रिव्यू ले लिया. तस्कीन अहमद ने यॉर्कर लेंथ बॉल डाली, जो बिल्कुल रॉस टेलर के पैरों के पास जाकर लगी. अंपायर ने इसे नॉटआउट करार दिया, लेकिन बांग्लादेश ने रिव्यू ले लिया.

This could be the worst review in the history of cricket. #NZvBAN #Cricket pic.twitter.com/DBBzDexiIl