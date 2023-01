Babar Azam: बाबर आजम का आईसीसी अवॉर्ड्स में डबल धमाल, सबको पछाड़ बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर

पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी अवॉर्ड्स में धूम मचा दी है. बाबर आजम को आईसीसी ने साल 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है. बाबर आजम ने इस रेस में सिकंदर रजा, टिम साउदी और बेन स्टोक्स सरीखे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. बाबर को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाएगी. बाबर को इससे पहले आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी चुना. यानी कि आईसीसी पुरस्कारों में बाबर का डबल धमाल देखने को मिला.

बाबर आजम ने 2022 के दौरान अपने खेल को और भी ऊंचा किया और व्यक्तिगत रूप से कई रिकॉर्ड तोड़े. बाबर ने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान का सितारा लगातार चमकता रहे. बाबर आजम ने बतौर बल्लेबाज साल 2023 में काफी शानदार खेल दिखाया और तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 2598 रन बनाए. इस दौरान बाबर ने 8 शतक और 17 अर्धशतक जड़े. साल 2022 में बाबर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे.

