Babar Azam Virat Kohli: बाबर आजम ने रच दिया इतिहास, विराट कोहली के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी भी की

Babar Azam Virat Kohli: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक बार इतिहास रचते हुए एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. साथ ही बाबर ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जो अब तक कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं बना सका है.

दरअसल, बाबर आजम पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गए हैं. उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 3 हजार रन पूरे कर लिए हैं. इस तरह बाबर टी20 इंटरनेशनल में 3 हजार रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बन गए हैं.

बाबर ने की कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी

बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल में अपनी 81वीं पारी में यह तीन हजार रन बनाए हैं. इस तरह बाबर ने इस फॉर्मेट में सबसे तेज तीन हजार रन बनाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है. कोहली ने भी 81 पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी और वह टॉप पर काबिज थे. दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल हैं, जिन्होंने 101 पारियों में यह कीर्तिमान हासिल किया था.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3 हजार रन बनाने वाले प्लेयर

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हासिल की ये उपलब्धि

बाबर ने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए छठे टी20 मुकाबले में हासिल की है. पाकिस्तान टीम इन दिनों अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ 7 टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. इसके अब तक 6 मुकाबले हो चुके हैं और 3-3 से बराबरी पर है. छठा मैच शुक्रवार को खेला गया, जिसमें इंग्लैंड टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की.

A superb strike to get to a special milestone 🔥#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/HKLWgwK5J9