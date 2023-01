Axar Patel Wedding with Meha: अक्षर पटेल की हुईं मेहा पटेल... वरमाला और सात फेरों का वीडियो वायरल

Axar Patel Wedding with Meha: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपनी मंगेतर मेहा पटेल के साथ सात फेरे लिए. दोनों की सगाई पिछले साल हुई थी. अक्षर और मेहा पटेल की शादी गुजरात के वडोदरा में गुरुवार (26 जनवरी) को हुई. इसके कई वीडियो और फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

इस शादी समारोह में जयदेव उनादकट समेत कई क्रिकेटर भी पहुंचे. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के चलते विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार भारतीय खिलाड़ी शादी में नहीं पहुंच सके. अक्षर की बारात का वीडियो भी सामने आया है. दूल्हा बने अक्षर कार में बारात लेकर निकले. उनके साथ पारिवारिक सदस्य साथ बैठे नजर आए.

विंटेज कार पर निकली अक्षर की बारात

28 साल के अक्षर पटेल और मेहा एक-दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे थे. पिछले साल ही मेहा और अक्षर की सगाई हुई. अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं. अक्षर पटेल ने विंटेज कार पर अपनी बारात निकाली. शादी के बाद के कई फोटो भी वायरल हुए हैं, जिसमें अक्षर और मेहा फोटोशूट कराते नजर आ रहे हैं.

अक्षर और मेहा के डांस वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें यह दोनों कपल संगीत समारोह में डांस करते नजर आ रहे हैं. वहीं वरमाला और सात फेरों का भी वीडियो वायरल हो रहा है. खुद मेहा पटेल ने भी ट्विटर पर कई सारे फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं.

Axar Patel got moves.



Many congratulations to them! pic.twitter.com/0xJKAXX2Cc