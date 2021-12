IND vs NZ: एजाज की हैट्रिक बॉल को अक्षर ने कैसे किया था नाकाम? काम आई ये सलाह

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में भारतीय स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बॉल और बैट दोनों से कमाल दिखाया. उन्होंने एकदम सही समय पर टेस्ट करियर की पहली फिफ्टी लगाई और टीम को मुश्किल से निकाला. हालांकि, जब अक्षर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, तब वे एजाज पटेल की हैट्रिक बॉल खेल रहे थे. इसके बाद उन्होंने न सिर्फ अपना विकेट बचाया, बल्कि शानदार फिफ्टी भी जड़ दी.

इस मामले को लेकर दिन खत्म होने के बाद मोहम्मद सिराज ने अक्षर पटेल से बात की. इसका वीडियो भी BCCI ने ट्विट पर शेयर किया. सिराज ने मेडन फिफ्टी को लेकर पूछा, तो अक्षर ने कहा कि पैड पहन रहा था, तो हैट्रिक बॉल खेलने चला गया था. ऐसे में कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला.

मयंक के साथ मिलकर क्रीज पर समय बिताया

अक्षर ने कहा कि जब मैदान पर गया तब क्रीज पर पहले से जमे हुए मयंक अग्रवाल से बात हुई. उसने कहा कि जितना देर हम टिककर खेलेंगे, उतना ज्यादा आसान हो जाएगा. बस मैं भी फिर इसी में लग गया और टिककर खेलने लगा. जब लगा कि खेलना आसान हो गया है, तब मैंने अपने स्ट्रोक खेले. टीम के लिए बैट और बॉल दोनों से ही प्रदर्शन करके अच्छा लग रहा है.

From maiden Test fifty to the "dream ball" secret 👏 👍@akshar2026 & @mdsirajofficial discuss it all after #TeamIndia's superb show on Day 2 of the @Paytm #INDvNZ Test at the Wankhede. 👌 👌 - By @28anand



Full interview 🎥 🔽https://t.co/JRpxiw8Jq2 pic.twitter.com/pEbSVMGQil